2019 TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman başlayacak?
TÜYAP ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle her yıl düzenlenen, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 38'nci kez kapılarını kitapseverlere açacak. Yarım milyona yakın ziyaretçisi ile Avrupa’nın okura ulaşan en büyük fuarlarından biri olan TÜYAP kitap fuarının, 2019'da ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, TÜYAP kitap fuarı ne zaman?
37 yıldır kesintisiz düzenlenen İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 38'nci kez okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak. Fuar süresince düzenlenen yüzlerce imza günü ve etkinlikler, okuyucularla alanında usta yazarları bir araya getirecek. İşte, TÜYAP kitap fuarının bu yıl başlayacağı tarih...
İstanbul TÜYAP kitap fuarı bu sene 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak.
Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı her yıl 40 bin metrekareyi aşkın sergileme alanında 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 300 kültür etkinliğine ve 2000'den fazla imza gününe ev sahipliği yaparak yarım milyondan fazla ziyaretçiye ulaşıyor.
ZİYARET SAATLERİ:
Hafta sonu : 10.00-20.00
Hafta içi : 10.00-19.00
(*10 Kasım : 10.00-19.00)
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