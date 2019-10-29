2019 TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman açılıyor? İşte İstanbul Kitap Fuarı ziyaret saatleri
İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açmak için geri sayıma başladı. Çok sayıda okurun imza günleri, etkinlikler ve yazarlarla buluşacağı TÜYAP, bu sene 9 gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Peki, 2019 TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman? İşte, İstanbul Kitap Fuarı açılış tarihi ve ziyaret saatlerine yönelik detaylı bilgiler.
"TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman?" sorusu binlerce okur tarafından merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. 300 kültür etkinliğine ve 2000'den fazla imza gününe ev sahipliği yapan İstanbul Kitap Fuarı panel, söyleşi, atölye çalışmasından çocuk etkinliklerine kadar çok sayıda organizasyon düzenleyecek. Peki, TÜYAP hangi günler açık? İşte, o konu hakkında merak edilen detaylar.
2019 TÜYAP NE ZAMAN?
İstanbul TÜYAP kitap fuarı bu sene 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak.
Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı her yıl 40 bin metrekareyi aşkın sergileme alanında 9 gün boyunca 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 300 kültür etkinliğine ve 2000'den fazla imza gününe ev sahipliği yaparak yarım milyondan fazla ziyaretçiye ulaşıyor.
ZİYARET SAATLERİ:
Hafta sonu : 10.00-20.00
Hafta içi : 10.00-19.00
(*10 Kasım : 10.00-19.00)
TÜYAP NEREDE?
TÜYAP'ın internet sitesindeki iletişim bilgilerine göre, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece'de yer alıyor.
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