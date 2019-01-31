2019 tütün ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
'Tütün ikramiyeleri ne zaman ödenecek?' sorusu, geçimini tütün ekimi yaparak sağlayan on binlerce vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 38 bin vatandaşa yapılan tütün ödemelerinin 2019 yılında yapılacağı tarih araştırılıyor. Peki, 2019 tütün ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
PTT şubelerinde ödemesi yapılan ve derecelere göre gerçekleştirilen tütün ikramiyesi ödemeleri için bekleyiş devam ediyor. 2018 yılında Ocak ayının son günlerinde başlayan ödemelere dair bilgi almak vatandaşlar, araştırmalarına son günlerde hız verdi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
TARİH BELLİ OLDU MU?
Geçtiğimiz yıl 20 Ocak-10 Şubat tarih aralığında gerçekleştirilen ödemelerin, bu yıl da aynı süreçte hesaplara aktarılması bekleniyor. Tütün ikramiyeleri, PTT merkezlerinden ya da aylık almakta olunan banka şubesi hesaplarından çekilebilecek.
İKRAMİYE TUTARLARI NE KADAR?
2019 yılında yatırılacak olan tütün ikramiyeleri aşağıdaki gibi olacak;
1 . Derece 5.223.880
2 . Derece 4.701.492
3 . Derece. 4.048.507
4 . Derece 3.656.716
5 . Derece 3.264.925
6 . Derece. 2.873.134
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