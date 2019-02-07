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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 19:08, Son Güncelleme:

2019 TUS sınavı ne zaman yapılacak?

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2019 TUS sınavı ne zaman yapılacak?

2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için geri sayım başladı. 10 Ocak tarihinde sona eren 2019 TUS sınavı başvurularının ardından, gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, 2019 TUS sınavı ne zaman yapılacak?

2019 TUS sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, yurt dışında tıp eğitimini tamamlamış ve Türkiye'de kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde çalışmak isteyen adaylar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, 2019 TUS sınavı ne zaman yapılacak?

Sınava başvurular, 03-10 Ocak 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda tamamlandı. Gözler 2019 TUS sınav tarihine çevrildi. TUS sınavı bu yıl 24 Şubat 2019 tarihinde yapılacak ve sınav sonuçları 21 Mart 2019 tarihinde açıklanacak.

KİMLER TUS BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

Durumları aşağıdaki maddelere uyanlar 2019-TUS ilgili dönemine başvurabilirler.

a) Tabip yada tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

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