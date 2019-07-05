2019 TUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından, 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. İşte, 2019 TUS 1. dönem ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı...
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 TUS birinci dönem ek yerleştirme tercihleri sonrasında yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı. Ayrıca, ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler de adaylarla paylaşıldı.
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