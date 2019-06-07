2019 takvimine göre Kurban Bayramı ne zaman? Tatil 9 gün olur mu?
2019 Ramazan Bayramı’nın geride kalması ardından gözler yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı’na çevrildi. Özellikle bayramları yaz tatili fırsatı olarak değerlendiren vatandaşlar, internet üzerinden tarih araştırması yapıyor. Peki, 2019 takvimine göre Kurban Bayramı ne zaman? İşte, 2019 resmi tatil takvimi
Kurban Bayramı tarihi yaklaştı. Hem kurban ibadetini gerçekleştirecek olanlar hem de şehir veya yurt dışına çıkacak olanlar, Kurban Bayramı için tarih araştırmasına haftalar öncesinden başladı. Ramazan Bayramı hafta sonları ile birleştiği için 9 gün tatil yapma imkanı yakalayan vatandaşlar, Kurban Bayramı için de benzer bir beklentiye girdi. Peki, Kurban Bayramı’nı bu yıl ne zaman idrak edeceğiz?
2019 Kurban Bayramı, bu sene 10 Ağustos Cumartesi günü arefe günüyle başlıyor. 11 Ağustos Pazar günü Kurban Bayramı'nın birinci günü, 14 Ağustos Çarşamba günü ise bayramın son günü.
Bakanlar Kurulu geçtiğimiz yıllarda bu tip durumlarda kamuda çalışanların tatilini hafta sonuyla birleştirmişti, 2019'da da aynı durum gerçekleşirse 9 günlük bir Kurban Bayramı tatili yapılabilir.
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