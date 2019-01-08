2019 Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı sınavı ne zaman? İşte başvuru ve sınav tarihleri
2019 Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı sınavı ne zaman sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan başvuru ve sınav tarihleriyle birlikte, Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı'na girecek olan adaylar için detaylar belli oldu. Peki, 2019 Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı sınavı ne zaman? İşte başvuru ve sınav tarihleri.
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı başvuru işlemleri bugün ÖSYM tarafından başladı. Peki, 2019 Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı sınavı ne zaman? İşte başvuru ve sınav tarihleri.
BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2019-Sayıştay Eleme), 23 Şubat 2019 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır.
Sınava başvurular, 08-15 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacak olup adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, Kılavuz ile Başvuru Bilgilerine ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Başvurular saat 10.00'dan itibaren başlatılacaktır.
SAYIŞTAY ELEME SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır.
ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.
ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan ve/veya eğitim bilgilerinde değişiklik olan adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yapacaklardır. ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan adaylar ise başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.
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