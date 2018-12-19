2019 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?
2019 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek sorusunun yanıtı yüz binlerce Müslüman vatandaş tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. İslam alemi tarafından büyük önem taşıyan bu kandil gününde milyonlarca kişi ellerini Allah'a açıp dualarla buluşacak. Peki, 2019 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?
Müslümanlar için önemli bir gün ve gece olan Regaip Kandili vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kelime anlamı güzel şeyleri arzu etmek olan Regaip Kandilinde vatandaşlar ibadetlerini yapacak. Peki, 2019 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimi ile 2019 Regaip Kandili tarihi belli oldu. Yayınlanan takvime göre bu önemli gün 7 Mart 2019 Perşembe günü idrak edilecek.
REGAİP NEDİR?
Regâib, Arapça bir kelimedir."reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "regâib"in aslı budur.
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