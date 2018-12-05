2019 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?
2019 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek sorusunun yanıtı, ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Kelime anlamı güzel şeyleri arzu etmek, istemek anlamına gelen Regaip Kandili'nde vatandaşlar ellerini Allah'a açıp dualarını edecek. Peki, 2019 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?
Müslümanların her yıl sevinç ile karşıladığı Regaip Kandili için geri sayım başladı. Bu yıl hangi tarihte idrak edileceği merak edilen Regaip Kandili'nin tarihi belli oldu. Peki, 2019 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimi ile 2019 Regaip Kandili tarihi belli oldu. Yayınlanan takvime göre bu önemli gün 7 Mart 2019 Pazartesi günü idrak edilecek.
REGAİP NEDİR?
Regâib, Arapça bir kelimedir."reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "regâib"in aslı budur.
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