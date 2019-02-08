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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.02.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

2019 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil yapılacak?

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2019 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil yapılacak?

İslam dini için önemli bir yere sahip olan Ramazan ve Kurban Bayramı için geri sayım başladı. İbadetlerin yerine getirileceği bu aylar için geri sayım devam ederken internet üzerinden tarih sorgulamaları da devam ediyor. Peki, 2019 yılının Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün olacak? İşte, tatil günleri hakkında bazı bilgiler

Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman sorusu, araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Tatil ya da yıllık izin planlarına şimdiden karar vermek isteyen vatandaşların merakla araştırdığı Ramazan ve Kurban Bayramı tarihi, birçok kişinin sorguladığı konu oldu. Peki, Diyanet'in dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte, o detaylar

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 yılının Ramazan ayı, 6 Mayıs tarihinde başlayacak. Ramazan Bayramının arefe günü 03 Haziran Pazartesi günü başlayacak, bayramın üçüncü ve son günü ise 6 Haziran Perşembe gününe denk gelecek.

Buna göre, arefe gününün tam ve 7 Haziran Cuma gününün idari tatil sayılması halinde kamu çalışanları 9 gün tatil şansı elde edebilecek. Özel sektör ve kamu çalışanları dilerlerse köprü izin kullanarak da tatillerini 9 güne çıkarabilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramının arefe günü ise 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramının dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos Çarşamba günü olacak.

Tatilin hafta sonuna gelmesi dolayısıyla Kurban Bayramı tatili toplamda 4 buçuk gün olacak.

Ancak 15 ve 16 Ağustos tarihleri köprü izin ile birleştirilirse çalışanların tatil süresi 9 güne çıkmış olacak.

 

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