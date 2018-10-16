2019 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?
2019 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. 2019 yılına çok az bir zaman kala vatandaşlar Ramazan ve Kurban Bayramı'nın net tarihlerini merak ediyor. Peki, 2019 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?
Milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından her yıl büyük bir sabırla beklenen Ramazan ve Kurban Bayramı'nın tarihleri belli oldu. Üç Aylar ve kandillerde ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen tarihleri sorguluyor. Peki, 2019 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?
Recep Başlangıcı 08 Mart 2019 Cuma
Şaban Başlangıcı 06 Nisan 2019 Cumartesi
Ramazan Başlangıcı 06 Mayıs 2019 Pazartesi
Ramazan Son Günü 04 Haziran 2019 Salı
2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. Gün 05 Haziran 2019 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün 06 Haziran 2019 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün 07 Haziran 2019 Cuma
2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba
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