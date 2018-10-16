2019 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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16.10.2018 - 18:51, Son Güncelleme:

2019 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

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2019 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

2019 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. 2019 yılına çok az bir zaman kala vatandaşlar Ramazan ve Kurban Bayramı'nın net tarihlerini merak ediyor. Peki, 2019 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından her yıl büyük bir sabırla beklenen Ramazan ve Kurban Bayramı'nın tarihleri belli oldu. Üç Aylar ve kandillerde ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen tarihleri sorguluyor. Peki, 2019 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Recep Başlangıcı 08 Mart 2019 Cuma

Şaban Başlangıcı 06 Nisan 2019 Cumartesi

Ramazan Başlangıcı 06 Mayıs 2019 Pazartesi

Ramazan Son Günü 04 Haziran 2019 Salı

2019 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. Gün 05 Haziran 2019 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün 06 Haziran 2019 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün 07 Haziran 2019 Cuma

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

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