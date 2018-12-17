2019 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2019 dini bayram tarihleri
2019'da idrak edilecek dini bayramların tarihlerine yönelik araştırmalar, yılın son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın 2019 yılında hangi tarihlere denk geleceğini şimdiden öğrenmek isteyen vatandaşlar, sorularına internetten yaptıkları araştırmalarla cevap arıyor. Peki, 2019 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?
Hem dini vecibelerini yerine getirmek için plan yapmak hem de 2019 yaz tatili programlarına şimdiden yön vermek isteyen vatandaşlar, geçtiğimiz ağustos ayında idrak edilen Kurban Bayramı'nın ve haziran ayına denk gelen Ramazan Bayramı'nın 2019 yılı için kutlanacağı tarihleri sorguluyor. İşte, konuya ilişkin detaylar ve 2019 dini bayram tarihleri...
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü gelecek yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.
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İKİ BAYRAM ARASINDA EVLENMEK CAİZ Mİ?
Ülkemizin bazı yörelerinde, Ramazan ile Kurban Bayramları kast edilerek “İki bayram arasında düğün yapılmaz ve nikâh kıyılmaz.” denilmektedir. Bu sözün dinî yönden hiçbir dayanağı bulunmamaktadır.
Hz. Peygamber (s.a.s.) ile Hz. Âişe (r.a.) iki bayram arasında yer alan Şevval ayında evlenmişlerdir (Müslim, Nikâh, 73). Şartlar ve imkânlar müsait olduğu zaman senenin bütün günlerinde ve günün her saatinde düğün yapılabilir, nikâh kıyılabilir.
Yani nikâh için belli bir zaman ve vakit yoktur. Bu sebeple iki bayram arasında düğün yapmakta ve nikâh kıydırmakta dinimiz açısından hiçbir sakınca bulunmamaktadır.
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