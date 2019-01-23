2019 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte Ramazan Bayramı'nın başlayacağı gün
2019 Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek sorusunun yanıtı, milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından büyük bir merakla araştırılmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan Ayı'nın sonunda gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı için tarih belli oldu. Peki, 2019 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte Ramazan Bayramı'nın başlayacağı gün.
Hem tatil planı yapmak hem de dini vazifelerini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş, 2019 yılında Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2019 yılı dini takvimiyle birlikte, Ramazan Ayı başlangıcı ve bayram tarihleri belli oldu.İşte detaylar...
İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
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