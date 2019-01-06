2019 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte Ramazan Bayramı tarihi
2019 Ramazan Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı, milyonlarca vatandaşın şimdiden sorguladığı konular arasında yer almaya başladı. Hem tatil planı hem de dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2019 yılı dini takvimini inceliyor. Peki, 2019 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte Ramazan Bayramı tarihi.
Tüm Müslüman alemi tarafından büyük önem taşıyan Ramazan ayı için araştırmalar başladı. İbadetlerle dolu geçen Ramazan ayının bu yıl hangi tarihte idrak edileceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Öte yandan tatil planı yapacak olan vatandaşlar ise Ramazan Bayramı tarihini merak ediyor. Peki, 2019 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte Ramazan Bayramı tarihi.
İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
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