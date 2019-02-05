2019 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte Ramazan ayının önemi
2019 Ramazan Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Manevi güzelliklerin dolu olduğu Ramazan ayı için geri sayım başladı. Tatil planı ve dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar, Ramazan Bayramı tarihi araştırıyor. Peki, 2019 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte Ramazan ayının önemi
Tüm İslam alemi tarafından büyük önem taşıyan Ramazan ayı için geri sayım sürmeye devam ediyor. Müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayı bu yılda güzelliklerle ihsan edilecek. Tatil için de araştırmalar erkenden başladı ve vatandaşlar Ramazan Bayramı tatili için internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2019 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte Ramazan ayının önemi
İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
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