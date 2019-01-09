2019 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte bu yılın dini takvimi
2019 Ramazan Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı, yüz binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Bu yıl hangi tarihte idrak edileceği merak edilen Ramazan Bayramı için, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019 dini takvimi yayınlandı. Peki, 2019 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte bu yılın dini takvimi.
Ramazan Bayramı bu yıl ne zaman idrak edilecek sorusunun yanıtı Müslüman vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de tatil planı yapabilmek için vatandaşlar 2019 yılının dini takvimini inceliyor. Peki, 2019 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte bu yılın dini takvimi.
İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
DİYANET'İN 2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yorumları Göster
Yorumları Gizle