2019 Ramazan Bayramı ne zaman hangi güne denk geliyor? 2019 dini takvimi
2019 Ramazan Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı vatandaşların sorguladığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Üç Aylar'ın uğurlandığı ay olan Ramazan, bu yıl yine ibadetlerle anılacak. Hayır ayı olan Ramazan Ayı'nın bitişinde idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nın hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, 2019 Ramazan Bayramı ne zaman hangi güne denk geliyor?
Tüm İslam camiası tarafından büyük önem taşıyan Ramazan Ayı bu yıl 6 mayıs tarihinde idrak edilecek. Ramazan'ın bitişiyle birlikte idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nın bu yıl hangi güne denk geldiği birçok vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, 2019 Ramazan Bayramı ne zaman?
İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
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