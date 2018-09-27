2019 Ramazan Bayramı ne zaman? 2019 Ramazan ne zaman başlayacak?
2019 yılı Ramazan ayının ne zaman başlayacağı tüm İslam dünyası tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan’ın 2019 yılında denk geldiği zaman aralığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. 2019'da İlk orucun ne zaman tutulacağı ve ilk sahura ne zaman kalkılacağı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, 2019 Ramazan ne zaman başlayacak? 2019 Ramazan Bayramı ne zaman?
Önümüzdeki yıl Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, henüz uzun bir zaman olmasına rağmen vatandaşlarca sorgulanmaya başladı. Tatil planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen çok sayıda kişi, bu yıl Mayıs ayı içinde idrak edilmeye başlanan Ramazan'ın gelecek yıl ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. İşte, konuya dair merak edilen detaylar...
İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
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