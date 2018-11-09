2019 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı ne zaman?
Henüz oldukça uzun bir zaman olmasına rağmen 2019 Ramazan ayına yönelik araştırmalar başladı. Mübarek Ramazan ayının 2019 yılı içinde hangi zaman aralığına denk geldiğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuya dair Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, 2019 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı ne zaman?
Milyonlarca Müslüman heyecanla 2019 Ramazan ayının başlayacağı tarihi bekliyor. 2019 Ramazan'ın başlayacağı tarihin yanı sıra, şimdiden tatil planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatiline yönelik de araştırma yapıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
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