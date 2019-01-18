2019 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? İşte Ramazan Bayramı tarihi
2019 yılında Ramazan Ayı hangi tarihte idrak edilecek sorusunun yanıtı milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği Ramazan başlangıcı ve bayram tarihleri belli oldu. Peki, 2019 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? İşte Ramazan Bayramı tarihi.
Yeni yıla girilmesiyle birlikte 2019 yılında Ramazan Ayının ne zaman idrak edileceği merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimle birlikte Ramazan başlangıcı ve bayram tarihi belli oldu. Peki, 2019 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? İşte Ramazan Bayramı tarihi.
İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak 3 Haziran'da son bulacak. 4 Haziran'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”
3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
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