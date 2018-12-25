2019 polis alımı başvuruları ne zaman yapılacak? 24. Dönem polis alımları ne zaman?
2018 yılının son günlerinde en çok araştırılan konulardan biri de polis alımı konusu oldu. 24. Dönem için başvuruda bulunmak isteyen polis adayları, sık sık Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi sayfasını araştırıyor. Peki, 2019 polis alımı başvuruları ne zaman yapılacak? 24. Dönem polis alımları ne zaman?
Polis olmak isteyen binlerce genç, POMEM 24. Dönem polis alımları hakkında yeni bir detay ya da açıklama olup olmadığını sorguluyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan polis alımları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev almak isteyen gençler merakla '24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor.
15 Haziran 2019 tarihinde TYT yapılacak. 18 Temmuz 2019 tarihinde sonuçların açıklanmasının ardından Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) polis alımı için başvuru süreci başlatılacak.
24. Dönem POMEM başvuruları hakkında resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
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