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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGündem 2019 polis alımı başvuruları ne zaman? 24. dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu?
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15.03.2019 - 19:27, Son Güncelleme:

2019 polis alımı başvuruları ne zaman? 24. dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu?

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2019 polis alımı başvuruları ne zaman? 24. dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde, '15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz.' dedi. Bu gelişmenin ardından, 2019 polis alımının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, 2019 polis alımı başvuruları ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 23'üncü Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları yakın zaman önce belli oldu. Bunun yanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen polis alımı müjdesi de beklentileri arttırdı. İşte, 2019 polis alımı ve POMEM 24. dönem başvurularına ilişkin detaylar...

SÜLEYMAN SOYLU'DAN POLİS ALIMI MÜJDESİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 26 Şubat'ta katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İstanbul'a bin 200 yeni bekçi alınacağını ve il genelindeki bekçi sayısının 5 bine çıkacağını ifade ederek, "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz." dedi.

2019 POLİS ALIMI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Emniyet Genel Müdürlüğünün polis ihtiyacının karşılanması için Polis Akademisine bağlı 4 aylık eğitimin verildiği POMEM'lerde, her yıl lisans ve önlisans mezunu yüzlerce genç, polis olabilmek için ter döküyor. 24. dönem POMEM başvurularının 23. döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

23. dönem POMEM giriş sınavı sonuçları 13 Şubat'ta açıklanmıştı. 24. dönem POMEM polis alımları hakkında resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

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