2019 polis alımı başvuruları ne zaman? 24. dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde, '15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz.' dedi. Bu gelişmenin ardından, 2019 polis alımının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, 2019 polis alımı başvuruları ne zaman?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan 23'üncü Dönem POMEM giriş sınavı sonuçları yakın zaman önce belli oldu. Bunun yanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen polis alımı müjdesi de beklentileri arttırdı. İşte, 2019 polis alımı ve POMEM 24. dönem başvurularına ilişkin detaylar...
SÜLEYMAN SOYLU'DAN POLİS ALIMI MÜJDESİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 26 Şubat'ta katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İstanbul'a bin 200 yeni bekçi alınacağını ve il genelindeki bekçi sayısının 5 bine çıkacağını ifade ederek, "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir bölümünü İstanbul'a vereceğiz. İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getireceğiz." dedi.
2019 POLİS ALIMI TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Emniyet Genel Müdürlüğünün polis ihtiyacının karşılanması için Polis Akademisine bağlı 4 aylık eğitimin verildiği POMEM'lerde, her yıl lisans ve önlisans mezunu yüzlerce genç, polis olabilmek için ter döküyor. 24. dönem POMEM başvurularının 23. döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor.
23. dönem POMEM giriş sınavı sonuçları 13 Şubat'ta açıklanmıştı. 24. dönem POMEM polis alımları hakkında resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle