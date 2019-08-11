2019 polis alımı başvuruları devam ediyor! PMYO başvuru şartları neler?
Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 250'si kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak. Söz konusu istihdam için başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. İlana başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, PMYO başvuru şartlarını sorguluyor. Peki, PMYO başvuru şartları neler?
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı polis meslek yüksekokullarına 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 250'si kadın, 2 bin 500 öğrenci alımı için başvurular başladı. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Polis memuru adaylığı için 5 Ağustos'ta başlayan ön başvurular, 19 Ağustos'a kadar "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-devlet şifresiyle yapabilecek.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 ham taban puan almış olan adaylar, başvuru ücretini yatırdıktan sonra başvurabilecek.
Ön başvurusunu tamamlayan adaylar, belirlenen tarihlerde sırasıyla ön sağlık kontrolü ile fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakata katılacak.
Sınavlarda başarılı olanlar, polis meslek yüksekokullarında 2 yıl (4 dönem) boyunca ön lisans ile mesleki düzeyde teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacak. Başarılı öğrenciler, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına polis memuru olarak atanacak.
Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı sağlayanlar polis memuru olarak göreve başlayacak.
Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle:
"T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2019 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2019 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak."
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