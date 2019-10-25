2019 PMYO sınav sonucu nasıl öğrenilir? PMYO sonuçları açıklandı
PMYO sınav sonuçları, Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Adaylara sonuçların sadece online platform üzerinden duyurulacağını ifade eden Polis Akademisi Başkanlığı, PMYO sonuçları için E-Devlet üzerinden giriş yapılabileceğini duyurdu. İşte, 2019 PMYO sonuçları hakkında bazı bilgiler
PMYO sonuçları hakkında detayları merak eden adaylar, 25 Ekim Cuma gününün ilk dakikaları itibariyle detayları öğrenebiliyor.
2019 yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.
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