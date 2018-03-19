2019 öncesi kurmaylarını yeniliyor

Bahçeli, 75 kişiden oluşan yeni MYK’da 30 eski isme yer vermedi. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kenan Tanrıkulu, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, Başkanlık Divanı’ndan listeye giremeyen isimler oldu. Daha önce ise Zühal Topcu ve Atila Kaya bu görevden istifa ederek ayrılmışlardı.

Bahçeli’nin, 22 Mart Perşembe günü önce yeni MYK’yı toplaması, ardından da yeni Başkanlık Divanı üyelerini belirlemesi bekleniyor. Kulislerde Bahçeli’nin, bir iki ismi daha değiştirebileceği ifade ediliyor.

GEÇİCİ HÜKÜMET GERGİNLİĞİ

Kenan Tanrıkulu’yla 2015’te AK Parti’nin geçici seçim hükümeti kurulması için bakanlık teklifi götürmesinin ardından ilişkilerin bozulduğu öğrenildi. Tanrıkulu, Başbakan Davutoğlu’nun bakanlık teklifini kabul etmeyerek, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden de istifa etmişti. Bahçeli’nin Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal’ı Meclis’teki çalışmalarda değerlendirmek istediği; Oktay Öztürk’ü ise sağlık problemleri nedeniyle Divan’da görevlendirmeyeceği öğrenildi.

Şefkat Çetin

KIRGINLIK =KOPMA

İl ve ilçe kurultaylarındaki delege tercihleri nedeniyle Bahçeli ile gerginlik yaşayan Şefkat Çetin, Twitter hesabından “Kızgınlık+Kırgınlık+Soğuma+Kırılma=Kopma. MHP’nin 12.Olağan Kurultay sürecinde teşkilat işleri birimi olarak; tüm il ve ilçelerimizle görevimizi yapmanın huzurunu yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Çetin özetle şu açıklamayı yaptı: “Bir neferi olarak yıllardır hizmetinde olduğumuz davamıza, ülküdaşlarımızın yüzlerini kara çıkartmadan parti disiplini içerisinde en iyi şekilde hizmeti kutsal bir vazife bildik. Makamlar gelip geçici, davaya sadakatimiz ve ülkücülüğümüz bakidir.”