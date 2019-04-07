Nöbetçi noter sorgulama ekranı erişime açıldı!
Nöbetçi noter sorgulama ekranı, hafta sonu alım-satım ya da tasdik işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşların erişimine açıldı. Peki, vatandaşlar şehirlerinde cumartesi ve pazar günü hangi noterin nöbetçi olduğunu nasıl öğrenebilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
Birçok ilde hizmete başlayan nöbetçi noter uygulamasının ardından 'Hangi noter nöbetçi?' sorusu, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen birçok vatandaşın gündeminde yer alıyordu. Türkiye Noterler Birliği, hangi noterlerin nöbetçi olduğunun öğrenilebileceği sorgulama ekranını erişime açtı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde birden fazla hizmet veren nöbetçi noter sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Nöbetçi noter sorgulama işlemi, şu an için sadece Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Hafta sonu 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.
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