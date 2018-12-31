2019 MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ücretleri belli oldu… İşte yeni MTV oranları
2019 MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ücretleri belli oldu. Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2019 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15,9 olarak yeniden belirlendi. İşte motor hacmine göre yeni MTV oranları
Merakla beklenen motorlu taşıtlar vergisinde merak edilen oranlar açıklandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Karar, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.
MTV HESAPLAMA İŞLEMİ
DİKKAT: Aşağıdaki Motorlu Taşıt Vergi hesaplama ekranı Gelirler İdaresi Başkanlığı'na aittir. Çıkacak olan rakamlar, vergi güncellemesinin henüz yapılmaması nedeniyle güncel olmayan bilgileri içerebilir.
Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı
1-3 Yaş (TL): 861
4-6 Yaş (TL): 600
7-11 Yaş (TL): 336
12-15 Yaş (TL): 255
16 ve üzeri yaş (TL) : 90
Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc
1-3 Yaş (TL): 1500
4-6 Yaş (TL): 1124
7-11 Yaş (TL): 653
12-15 Yaş (TL): 461
16 ve üzeri yaş (TL) : 177
Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc
1-3 Yaş (TL): 2647
4-6 Yaş (TL): 2069
7-11 Yaş (TL): 1218
12-15 Yaş (TL): 743
16 ve üzeri yaş (TL) : 289
Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc
1-3 Yaş (TL): 4170
4-6 Yaş (TL): 3212
7-11 Yaş (TL): 1888
12-15 Yaş (TL): 1124
16 ve üzeri yaş (TL) : 444
Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc
1-3 Yaş (TL): 4170
4-6 Yaş (TL): 3212
7-11 Yaş (TL): 1888
12-15 Yaş (TL): 1124
16 ve üzeri yaş (TL) : 444
TÜM MTV ÜCRETLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
Öte yandan 1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilen araçlar için MTV, mevcut vergilendirme ölçütlerine "taşıt değeri" de eklenerek uygulanıyor.
Bu sene içerisinde tescil edilen araçlar için 2019'da uygulanacak MTV oranları da 1300 cc ve altında motor silindir hacmi olan, 1-3 yaş arasındaki ve taşıt değeri 40 bin lirayı aşmayanlarda 861 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda 947 lira, 70 bin lirayı aşanlarda bin 34 lira olacak.
Söz konusu oranlar, motor silindir hacmi 1301-1600 cc arasında olan ve 1-3 yaş arasındaki araçlar için taşıt değeri 40 bin lirayı aşmayanlarda bin 500 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda bin 649 lira, 70 bin lirayı aşanlarda bin 800 lira olarak ödenecek.
Otomobil veya arazi araçları arasında en düşük MTV, 16 yaş ve üzerindeki 1300 cc ve altındakiler için 90 lira, en yüksek MTV de 4001 cc ve değeri 475 bin lira üzerindeki 1 yaş araçlar için 41 bin 4 lira oldu.
Ayrıca, gelecek yıl minibüs, panelvan, karavan, otobüs, kamyon ve kamyonetler ile uçak ve helikopterler için alınan MTV oranlarında da yüzde 15,9 artış uygulanacak.
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