2019 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2019-MSÜ) sonuçları yakın zaman önce adayların erişimine açıldı. Bu gelişmenin ardından, subay ve astsubay adayı on binlerce gencin gözü, tercih işlemlerinin yapılacağı tarihlere çevrildi. Peki, 2019 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
MSÜ sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de adayları tercih heyecanı sardı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde istihdam edilme hayali kuran gençler, 2019-MSÜ tercih işlemleri için ÖSYM'nin verdiği tarihleri sorguluyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
2019 MSÜ sınav tercihleri 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında Milli Savunma Üniversitesi'nin internet sayfası üzerinden www.msb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Bu aşamada tercihlerini gerçekleştirmeyen adaylar ikinci aşamaya çağrılmayacak. Dolayısıyla MSÜ sınav tercih kılavuzu da 29 Nisan'da erişime açılacak.
Adaylar Harp Okulları için;
- Kara Harp Okulu (KHO),
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)
tercihi yapabilecektir.
2’NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI
1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.
Aday Değerlendirme Puanı;
a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları YKS (TYT+AYT), Astsubay Meslek
Yüksekokulları için TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,
b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı
c) Mülakat Puanından oluşmaktadır.
ç) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için gerek duyulduğu takdirde, TYT ve AYT puanlarında MSB tarafından yerleştirme taban puanı belirlenebilecektir.
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