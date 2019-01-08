2019 MSÜ sınavı ve başvuru tarihleri belli oldu... ÖSYM MSÜ sınav ve başvuru tarihi
2019 MSÜ sınav başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, sınava katılım sağlayan askeri öğrenci adayları tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Kısa bir zaman sonra başlayacak olan 2019 MSÜ başvuruları için ÖSYM tarih bilgisi paylaştı. Peki, 2019 MSÜ sınavı ve başvuru tarihleri ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 sınav ve başvuru takvimiyle birlikte, 2019 MSÜ sınavının tarihi belli oldu. Peki, 2019 MSÜ sınavı ve başvuru tarihleri ne zaman?
BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
16 Ocak'ta başlayacak olan sınav başvuruları 27 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Sınav ise 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ)'na katılacak adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar. Sınav ücreti, başvuru hizmeti ücreti yayınlanacak başvuru kılavuzu ile belli olacak.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2019 MSÜ 7 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 26 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak. Sınav giriş yerleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.
7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Saat 10.15'te yapılacak ve 135 dakika sürecek sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. 2019 MSÜ Sınava Giriş Yerlerinin sınava 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor.
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