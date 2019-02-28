2019 MSÜ sÄ±navÄ± ne zaman yapÄ±lacak? SÄ±nav yerleri ne zaman belli olacak?
2019 MSÃœ sÄ±navÄ± ne zaman yapÄ±lacak sorusunun yanÄ±tÄ±, baÅŸvuru iÅŸlemlerinin sona ermesinin ardÄ±ndan binlerce askeri Ã¶ÄŸrenci adayÄ± tarafÄ±ndan sorgulanmaya baÅŸladÄ±. 27 Åžubat tarihinde sona eren baÅŸvuru iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan gÃ¶zler sÄ±nav tarihine Ã§evrildi. Peki, 2019 MSÃœ sÄ±navÄ± ne zaman yapÄ±lacak? SÄ±nav yerleri ne zaman belli olacak?
2019-2020 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda Milli Savunma Ãœniversitesince ikinci seÃ§im aÅŸamalarÄ±na Ã§aÄŸrÄ±lacak askeri Ã¶ÄŸrenci adaylarÄ±nÄ± tespit etmek amacÄ±yla, Ã–SYM tarafÄ±ndan 7 Nisan'da dÃ¼zenlenecek 2019-MSÃœ baÅŸvurularÄ± sona erdi. BaÅŸvurularÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adaylar sÄ±nav tarihini araÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Peki,Â 2019 MSÃœ sÄ±navÄ± ne zaman yapÄ±lacak? SÄ±nav yerleri ne zaman belli olacak?
SINAV NE ZAMAN?
7 Nisan 2019'daki sÄ±nav, tÃ¼m il merkezlerinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek, sÄ±nav gÃ¼nÃ¼ saat 10.00'a kadar adaylarÄ±n sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nma iÅŸlemleri tamamlanacak.
SÄ±nava katÄ±lacak adaylara TÃ¼rkÃ§e testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak Ã¼zere toplam 120 soru yÃ¶neltilecek. Adaylara sÄ±navda 135 dakika sÃ¼re verilecek.
SÄ±nav sonuÃ§larÄ±, yalnÄ±zca sÄ±navÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l iÃ§in geÃ§erli olacak.
Harp OkullarÄ± ve Astsubay Meslek YÃ¼ksekokullarÄ±na baÅŸvuru iÃ§in 2019-MSÃœ'ye katÄ±lmÄ±ÅŸ ve bu sÄ±navdan Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenecek olan Ã§aÄŸrÄ± taban puanÄ± almÄ±ÅŸ olmak gerekiyor. 2019-MSÃœ'ye katÄ±lacak adaylarÄ±n, Harp OkullarÄ± ve Astsubay Meslek YÃ¼ksekokullarÄ± tercihlerini, 29 Nisan-17 MayÄ±s'ta "https://www.personeltemin.msb.gov.tr" internet adresine girerek yapmalarÄ± gerekiyor.
Belirtilen sÃ¼re iÃ§erisinde internet sitesi Ã¼zerinden tercihini yapmayan adaylar, ikinci seÃ§im aÅŸamalarÄ±na Ã§aÄŸrÄ±lmayacak.
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