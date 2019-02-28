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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
28.02.2019 - 20:37, Son GÃ¼ncelleme:

2019 MSÜ sÄ±navÄ± ne zaman yapÄ±lacak? SÄ±nav yerleri ne zaman belli olacak?

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2019 MSÜ sÄ±navÄ± ne zaman yapÄ±lacak? SÄ±nav yerleri ne zaman belli olacak?

2019 MSÃœ sÄ±navÄ± ne zaman yapÄ±lacak sorusunun yanÄ±tÄ±, baÅŸvuru iÅŸlemlerinin sona ermesinin ardÄ±ndan binlerce askeri Ã¶ÄŸrenci adayÄ± tarafÄ±ndan sorgulanmaya baÅŸladÄ±. 27 Åžubat tarihinde sona eren baÅŸvuru iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan gÃ¶zler sÄ±nav tarihine Ã§evrildi. Peki, 2019 MSÃœ sÄ±navÄ± ne zaman yapÄ±lacak? SÄ±nav yerleri ne zaman belli olacak?

2019-2020 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda Milli Savunma Ãœniversitesince ikinci seÃ§im aÅŸamalarÄ±na Ã§aÄŸrÄ±lacak askeri Ã¶ÄŸrenci adaylarÄ±nÄ± tespit etmek amacÄ±yla, Ã–SYM tarafÄ±ndan 7 Nisan'da dÃ¼zenlenecek 2019-MSÃœ baÅŸvurularÄ± sona erdi. BaÅŸvurularÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adaylar sÄ±nav tarihini araÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Peki,Â 2019 MSÃœ sÄ±navÄ± ne zaman yapÄ±lacak? SÄ±nav yerleri ne zaman belli olacak?

SINAV NE ZAMAN?

7 Nisan 2019'daki sÄ±nav, tÃ¼m il merkezlerinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek, sÄ±nav gÃ¼nÃ¼ saat 10.00'a kadar adaylarÄ±n sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nma iÅŸlemleri tamamlanacak.
SÄ±nava katÄ±lacak adaylara TÃ¼rkÃ§e testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak Ã¼zere toplam 120 soru yÃ¶neltilecek. Adaylara sÄ±navda 135 dakika sÃ¼re verilecek.

SÄ±nav sonuÃ§larÄ±, yalnÄ±zca sÄ±navÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l iÃ§in geÃ§erli olacak.

Harp OkullarÄ± ve Astsubay Meslek YÃ¼ksekokullarÄ±na baÅŸvuru iÃ§in 2019-MSÃœ'ye katÄ±lmÄ±ÅŸ ve bu sÄ±navdan Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca belirlenecek olan Ã§aÄŸrÄ± taban puanÄ± almÄ±ÅŸ olmak gerekiyor. 2019-MSÃœ'ye katÄ±lacak adaylarÄ±n, Harp OkullarÄ± ve Astsubay Meslek YÃ¼ksekokullarÄ± tercihlerini, 29 Nisan-17 MayÄ±s'ta "https://www.personeltemin.msb.gov.tr" internet adresine girerek yapmalarÄ± gerekiyor.

Belirtilen sÃ¼re iÃ§erisinde internet sitesi Ã¼zerinden tercihini yapmayan adaylar, ikinci seÃ§im aÅŸamalarÄ±na Ã§aÄŸrÄ±lmayacak.

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