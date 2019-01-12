2019 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi belli oldu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2019-MSÜ) başvuru süreci ve sınav tarihi merak konusu oldu. Söz konusu sınava katılım sağlamak isteyen yüz binlerce genç, bu hususta bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, 2019-MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi belli oldu mu?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki fakülte ve yüksekokullarda eğitim alma hayali kuran yüz binlerce gencin heyecanla beklediği, 2019-MSÜ sınavı için başvurular kısa bir süre sonra başlayacak. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı bilgiler ışığında 2019-MSÜ sınavına ilişkin detaylar...
BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) komutan yetiştirmek amacıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kurulan Milli Savunma Üniversitesine Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular, 16 Ocak - 27 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak. Sınav ise 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.
NASIL BAŞVURU YAPILACAK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ)'na katılacak adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar. Sınav ücreti, başvuru hizmeti ücreti yayınlanacak başvuru kılavuzu ile belli olacak.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2019-MSÜ sonuçları yapılacak değerlendirmelerin ardından 26 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak. Sınav giriş yerleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacak.
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