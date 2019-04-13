2019 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 7 Nisan'da yapılan 2019-MSÜ sınavına ilişkin sonuç açıklama tarihi, söz konusu sınavda ter döken subay ve astsubay adayları tarafından merakla araştırılıyor. Peki, 2019 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) geçtiğimiz günlerde yapıldı. Gözler şimdi, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte. İşte, ÖSYM'nin duyurduğu sonuç açıklama tarihi...
ÖSYM'nin sonuç açıklama takvimine göre MSÜ sonuçları 26 Nisan tarihinde erişime açılacak. 2019-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılacakları tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebilecekler.
ASKERİ OKUL TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Askeri okul tercihlerini 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında erişime açacak olan Milli Savunma Bakanlığı, bu aşamada tercihlerini gerçekleştirmeyen vatandaşların ikinci aşamaya çağrılmayacağını aktardı.
HANGİ OKUL İÇİN HANGİ PUAN İSTENECEK?
Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.
2’nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;
2’nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü
KHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
DHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı
HHO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı
Deniz Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı
Hava Asb.MYO: 2019-MSÜ Sayısal Puanı, 2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı, 2019-MSÜ Sözel Puanı, 2019 MSÜ Genel Puanı
Bando Asb.MYO: 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan
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