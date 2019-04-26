2019 MSÜ sınav sonuçları açıklandı | ÖSYM MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 7 Nisan 2019'da yapılan, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2019-MSÜ) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, kendilerine ait sonuçları nasıl sorgulayabileceklerini araştırmaya başladı. İşte, 2019 MSÜ sonuç sorgulama ekranı...
ÖSYM, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesi’nce ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla düzenlediği, 2019-MSÜ'nün sonuçlarını adayların erişimine açtı. İşte, ÖSYM sonuç görüntüleme sayfası...
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2019-MSÜ adayları, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
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Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının öğrenci alım faaliyetlerine yönelik düzenlenen sınav bu yıl ikinci kez organize edilmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışma hayali kuran çok sayıda genç sınava başvuru yapmıştı.
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