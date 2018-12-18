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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.12.2018 - 19:05, Son Güncelleme:

2019 MSÜ sınav başvurusu ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihleri

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2019 MSÜ sınav başvurusu ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihleri

2019 MSÜ sınav başvurusu ne zaman sorusunun yanıtı binlerce askeri öğrenci adayı tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) için başvuru tarihleri ile sınav tarihi ve diğer detaylar ilan edildi. Peki, 2019 MSÜ sınav başvurusu ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihleri.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) için başvuru ve sınav tarihleri merak ediliyordu. Sınava ilişkin detaylar ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, 2019 MSÜ sınav başvurusu ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihleri.

5 Şubat'ta başlayacak olan sınav başvuruları 27 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Sınav ise 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ)'na katılacak adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar. Sınav ücreti, başvuru hizmeti ücreti yayınlanacak başvuru kılavuzu ile belli olacak.

2019 MSÜ 7 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 26 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak. Sınav giriş yerleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.

7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Saat 10.15'te yapılacak ve 135 dakika sürecek sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. 2019 MSÜ Sınava Giriş Yerlerinin sınava 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor.

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