2019 MSÜ ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Bu yıl ikinci kez, 81 il ve 91 sınav merkezinde uygulanacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) 379 bin 796 askeri öğrenci adayı katılım sağlayacak. Öte yandan 2019-MSÜ sınav giriş belgeleri, geçtiğimiz günlerde ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanmıştı. Peki, 2019 MSÜ ne zaman yapılacak?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ) başvuran adayların, heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Askeri öğrenci adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi de tamamlandı. İşte, 2019 MSÜ sınav tarihi ve sınava yönelik detaylar...
2019 MSÜ, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019'da düzenlenecek. Sınav, tüm il merkezlerinde yapılacak. Sınav günü saat 10.00'a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak.
SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.
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KAÇ SORU SORULACAK?
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.
TERCİHLER NE ZAMAN?
Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için 2019-MSÜ'ye katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak gerekiyor. 2019-MSÜ'ye katılacak adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 29 Nisan-17 Mayıs'ta "https://www.personeltemin.msb.gov.tr" internet adresine girerek yapmaları gerekiyor.
Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacak.
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