2019 Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili’nin önemi
Recep ayının 27. gecesi olarak bilinen ve Hz. Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olan mübarek Miraç Kandili’ne kısa süre kaldı. İslam dünyası için önemli olan ve Müslümanların bol ibadet edeceği Miraç Kandili’nin tarihi milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, 2019 Miraç Kandili ne zaman?
Miraç Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Recep ayının 27. gününe denk gelen gecede yurdun tüm camilerinde idrak edilecek. Mart ayı ile birlikte üç ayların gelişiyle Müslümanlar da ‘2019 Miraç Kandili ne zaman?’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Miraç Kandili’nin önemi ve bazı bilgiler...
MİRAÇ KANDİLİ’NİN ÖNEMİ
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda ''Burak'' adlı binekle seyahat etti.
Beş vakit namaz miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Receb ayının 27. günü idrak edilecek olan kandilin tarihi Diyanet Dini Günler Takvimi içerisinde yerini almıştı. Buna göre, Mirac Kandili 2019 yılında 2 Nisan 2019 Salı gününe denk gelecek.
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