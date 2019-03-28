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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.03.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

2019 Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında?

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2019 Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında?

İslam aleminde ‘Allah'a yükseliş ve arınma’ olarak kabul edilen Miraç Kandili, son günlerin en çok araştırılan konularından biri oldu. Kandil ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek ve çeşitli hazırlıklar yapmak isteyen vatandaşlar, Miraç Kandili’nin 2019 tarihini merak ediyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?

İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazan’ı kapsayan rahmet ve bereket mevsimi üç aylar, 8 Mart Cuma günü itibariyle başladı. Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen bu aylarda, Berat Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili 7 Mart’ta idrak edildi. Şimdi ise gözler Miraç Kandili tarihinde. Peki, Miraç Kandili ne zaman?

Receb ayının 26. günü idrak edilecek olan kandilin tarihi Diyanet Dini Günler Takvimi içerisinde yerini almıştı. Buna göre, Mirac Kandili 2019 yılında 2 Nisan 2019 Salı gününe denk gelecek.

MİRAÇ KANDİLİ’NDE ORUÇ TUTULUR MU?


Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini çeşitli ibadetler ve dua ile geçirmiştir. Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir... Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler. Bu, “O gecelerde namaz kılmak mekruhtur” anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir.” (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.

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