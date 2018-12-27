2019 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları için hurriyet.com.tr’yi takipte kalın
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları için nefesler tutuldu, kısa bir süre sonra 70 milyonluk büyük ikramiye sahibini bulacak. Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişi sonuçları noter huzurunda açıklanacak. Talihli numaralar anlık olarak hurriyet.com.tr’nin Milli Piyango yılbaşına özel sayfası üzerinden paylaşılacak. Milli Piyango yılbaşı sonuçlarını hızlıca öğrenmek için hurriyet.com.tr’yi takipte kalın.
Milli Piyango İdaresi’nin 31 Aralık 2018 günü gerçekleştireceği 2019 yılbaşı özel çekilişi Türkiye’nin dört bir yanında heyecanla bekleniyor. 70 milyonluk büyük ikramiyenin yanı sıra büyüklü-küçüklü ikramiyelerin sahipleri canlı yayında belli olacak. Milli Piyango sonuçları her yıl olduğu gibi bu yıl da hurriyet.com.tr üzerinden anlık olarak paylaşılacak.
YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık Pazartesi günü 18.00-24.00 saatleri arasında yapılacak. Canlı yayınla gerçekleştirilecek olan çekilişin bilet sahipleri tarafından kurumun resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek. Milli Piyango sonuçları canlı yayınla dakika dakika hurriyet.com.tr'de olacak...
2019 BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu, kısa bir süre sonra 70 milyonluk büyük ikramiye sahibini bulacak. Milli Piyango 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi, noter huzurunda gerçekleşecek. Talihli numaralar anlık olarak hurriyet.com.tr’nin Milli Piyango yılbaşına özel sayfası üzerinden paylaşılacak. Milli Piyango yılbaşı sonuçlarını hızlıca öğrenmek için hurriyet.com.tr’yi takipte kalın.
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