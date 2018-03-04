2019 milat olacak

MEHMETLERİMİZ DESTAN YAZIYOR

“AFRİN’de kahraman Mehmetlerimiz destan yazıyor, ay yıldızlı bayrağı en yüksek tepelerde dalgalandırıyor. İki gün önce kalleşçe şehit ettikleri kardeşlerimizin kanı yerde kalmadı, Raco’yu ele geçirdiler, emin adımlarla Afrin’e doğru kahramanlarımız ilerliyor, Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu yiğitçe mücadelede Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, kadın subaylarımız da görev alıyorlar. Raco’da temizliği tamamladıktan sonra emin adımlarla ilerliyorlar. Şehitlerimiz bizim yüreğimizde, onlar ölmedi, onlar 81 milyonun gönlünde yaşıyor. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Gazilerimize acil şifalar diliyor, hayırlı, güzel ömürler diliyorum. Biz Suriyeli, Iraklı kardeşlerimizin acısını dindirmek için oradayız. Fırat Kalkanı harekâtıyla oluşturduğumuz güvenli bölgeler gibi Afrin’de de teröristleri temizleyip Afrin’i asıl sahiplerine, Araplara, Kürtlere, Türkmenlere, zulüm gören kardeşlerimize teslim edeceğiz. Mazlumların yaralarını saracağız, orada yaşayan kardeşlerimizi zulümden kurtarıyoruz. Görüyorsunuz işte kurtarılan köylerde o insanların sevincini, duasını, Mehmetçik’e teşekkürlerini hep beraber izliyoruz.

TEMSİLDE ADALET GERÇEKLEŞECEK

(Seçim sistemiyle ilgili düzenlemeler) Bu düzenlemelerle seçim güvenliği daha da artacak, küçük partilerin baraj derdi ortadan kalkacak, yani temsilde adalet tam anlamıyla gerçekleşecek. Siyasette hileyi, hurdayı, hülleyi ortadan kaldıracağız. Seçim sonrasında yaşanan hükümet kurma krizlerini de vesayet heveslerini de tarihe gömeceğiz. Açık, şeffaf, güvenli bir seçim gerçekleştireceğiz. 2019 yeni bir milat olacak. Siyasi yönetim, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle daha da güçlü hale getirilecek. Demokrasimiz, hukuk devletimiz, daha da güçlenecek, seçmenler, partiler birbirine daha da yakınlaşacak. Biz AK Parti olarak MHP ile ‘Cumhur İttifakı’nı şimdiden ilan ettik, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun.

28 Şubat’ı yapanlar hesabını veriyor, verecek dedik. Bundan rahatsız olanlar olmuş. Kalkmış diyorlar ki efendim ‘Başbakan açıklama yaparak yargıyı baskı altına alıyor’. Hiçbir yargıcımız baskılara, telkinlere kulak asmaz, bizim hâkimlerimiz kalemleriyle, kararlarıyla, delilleriyle, kanunlarla konuşur.”