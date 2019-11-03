Mevlid-i Nebi haftası ne zaman? 2019 Mevlid Kandili ne zaman?
2019 Mevlid-i Nebi haftası kapsamında; sempozyumlar, konferanslar ve paneller düzenlenecek, Mevlid Kandili'nin ruhuna uygun etkinlikler icra edilecek. Peki, Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid-i Nebi haftası ne zaman?
Hazreti Muhammed'in alemi teşrifinin yıl dönümü, Mevlid-i Nebi haftası kapsamında çeşitli etkinliklerle idrak ediliyor. Kasım ayına girilmesiyle birlikte Mevlid Kandili'nin ve bu kapsamda Mevlid-i Nebi haftasının tarihi merak konusu oldu. İşte, Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi haftası hakkında merak edilen ayrıntılar...
2019 Mevlid-i Nebi Haftası, 8 Kasım Cuma günü İstanbul Küçükçekmece'de yer alan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ndeki programın ardından başlayacak.
Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2019 Mevlid Kandili 8 Kasım Cuma gecesi idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ’NİN ÖNEMİ
"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı.
Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil'atler) giydirildi ve hediyeler verildi.
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