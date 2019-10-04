2019 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?
Ekim ayının gelmesiyle birlikte, Mevlid Kandili'ne yönelik araştırmalar hız kazandı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlid Kandili, 2019'da da İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, 2019 Mevlid Kandili ne zaman?
Hz. Muhammed S.A.V'ın kutlu doğumunun gerçekleştiği gün olarak kabul edilen Mevlid Kandili, Hicrî Rebiülevvel ayının On ikinci gecesi idrak edilecek. Bu kutlu gece her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadet ve dualarla ihya edilmeye devam edecek. İşte, 2019 Mevlid Kandili'nin tarihi...
Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; 2019 Mevlid Kandili 8 Kasım Cuma gecesi idrak edilecek.
REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?
Rebiülevvel ayı Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.
Süleyman Çelebi’nin mevlidinde bu tarih şöyle zikredilir: "ol Rebiulevvel ayın nicesi-on ikinci gice isneyn gicesi". Bu ay içerisinde, bilhassa on ikinci gecesinde ihtiyaç sahiplerine ikramlarda bulunarak, Resulullah (S.A.V)’in doğum sevinci canlı tutulmaya çalışılır.
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