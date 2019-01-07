2019 mesaisi başlıyor
Yeni yıl mesaisine bugün başlayan Meclis, ilk olarak yaşlılık aylıklarında alt sınırı 1000 liraya yükselten düzenlemeyi de içeren finansal istikrarla ilgili torba teklifi yasalaştıracak.
71 maddelik düzenleme özetle şöyle:
Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içerisinde tutarları ödemeyen mükellefler, bu ödemeleri bu ay sonuna kadar yapmaları şartıyla yeniden yapılandırmaya devam edecek.
Başkasının yerine sınava girenler, 2 yıl süreyle ÖSYM Başkanlığı’nca yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olamayacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki tüm memurlar POLSAN’a ortak olacak.
Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettiği gelir, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak.
Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan aktarılacak kaynakla ödenebilecek.
ŞALGAMA ÖTV TEŞVİKİ
İmalat sanayisi yatırımlarındaki inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin iade uygulaması 2019’da devam edecek.
Finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı desteklemesi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak.
Türk Akreditasyon Kurumu, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite edecek yetkili tek kurum olacak.
Şalgam suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak.
Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil 1000 liradan az olamayacak.
MADEN VE SİNEMA TEKLİFİ
Bu arada Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Yasa değişikliği, çarşamba günü Milli Eğitim, Kültür Komisyonu’nda görüşülecek.
Maden alanında önemli düzenlemeler içeren Maden Yasası teklifi de Sanayi ve Ticaret Alt Komisyonu’nda ele alınacak.
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