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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Bülent SARIOĞLU/ANKARA
07.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

2019 mesaisi başlıyor

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2019 mesaisi başlıyor

Yeni yıl mesaisine bugün başlayan Meclis, ilk olarak yaşlılık aylıklarında alt sınırı 1000 liraya yükselten düzenlemeyi de içeren finansal istikrarla ilgili torba teklifi yasalaştıracak.

71 maddelik düzenleme özetle şöyle:

Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içerisinde tutarları ödemeyen mükellefler, bu ödemeleri bu ay sonuna kadar yapmaları şartıyla yeniden yapılandırmaya devam edecek.

Başkasının yerine sınava girenler, 2 yıl süreyle ÖSYM Başkanlığı’nca yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olamayacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki tüm memurlar POLSAN’a ortak olacak.

Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettiği gelir, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulacak.

Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakültelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan aktarılacak kaynakla ödenebilecek.

ŞALGAMA ÖTV TEŞVİKİ

İmalat sanayisi yatırımlarındaki inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin iade uygulaması 2019’da devam edecek.

Finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı desteklemesi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak.

Türk Akreditasyon Kurumu, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite edecek yetkili tek kurum olacak.

Şalgam suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV alınmayacak.

Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil 1000 liradan az olamayacak.

MADEN VE SİNEMA TEKLİFİ

Bu arada Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Yasa değişikliği, çarşamba günü Milli Eğitim, Kültür Komisyonu’nda görüşülecek.

Maden alanında önemli düzenlemeler içeren Maden Yasası teklifi de Sanayi ve Ticaret Alt Komisyonu’nda ele alınacak.

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