2019 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu mu?
2019 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı, yüzlerce çiftçi tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Ekin ve hasatlarına devlet desteği alan çiftçiler tarafından 2019 yılında desteklemelerin ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Peki, 2019 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu mu?
Mazot ve gübre desteklerinin bu yıl ne zaman ödeneceğini merak eden çiftçiler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, 2019 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu mu?
2019 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
ÇKS'ye kayıtlı çiftçiler için geçerli olacak olan mazot ve gübre desteği, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne (BÜGEM) gönderim işleminin ardından çiftçilere ödenecek. Bu tarihin şubat ayı itibariyle başlaması bekleniyor.
İşte, ürünlere göre 2019 yılının destekleme tutarları;
Mazot ve Gübre Desteği
|
|
|
TL/da
Sıra No
Ürünler
Mazot
(TL/da)
Gübre
(TL/da)
|Toplam Destek (TL/da)
|1
|Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale
|15,00
|4,00
|19,00
|2
|Çeltik, Pamuk
|40,00
|4,00
|44,00
|3
|Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye
|14,00
|4,00
|18,00
|4
|Aspir
|12,00
|4,00
|16,00
|5
|Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Dane Mısır, Patates
|19,00
|4,00
|23,00
|6
|Kanola (Kolza), Soğan, Yaş Çay, Fındık, Yem Bitkileri ve Diğer Ürünler
|10,00
|4,00
|14,00
|7
|Nadas
|6,00
|-
|6,00
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