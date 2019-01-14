2019 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?
Mazot ve gübre desteği, ekinlerine devlet desteği alan çiftçiler tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl aldıkları mazot ve gübre desteklerinin bu yıl ne zaman ödeneceğini merak eden çiftçiler, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, 2019 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek sorusu, birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Ürünün cinsine göre birim fiyatı değişiklik gösteren mazot ve gübre desteği, bu yıl da en fazla pamuk ve çeltik üretimine sağlanacak. Peki, dönüm başı hesaplanan mazot ve gübre desteği 2019 yılında hangi tarihte ödenecek? İşte, merakla araştırılan o detaylar
2019 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
ÇKS'ye kayıtlı çiftçiler için geçerli olacak olan mazot ve gübre desteği, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne (BÜGEM) gönderim işleminin ardından çiftçilere ödenecek. Bu tarihin şubat ayı itibariyle başlaması bekleniyor.
İşte, ürünlere göre 2019 yılının destekleme tutarları;
Mazot ve Gübre Desteği
|
|
|
TL/da
Sıra No
Ürünler
Mazot
(TL/da)
Gübre
(TL/da)
|Toplam Destek (TL/da)
|1
|Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale
|15,00
|4,00
|19,00
|2
|Çeltik, Pamuk
|40,00
|4,00
|44,00
|3
|Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye
|14,00
|4,00
|18,00
|4
|Aspir
|12,00
|4,00
|16,00
|5
|Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Dane Mısır, Patates
|19,00
|4,00
|23,00
|6
|Kanola (Kolza), Soğan, Yaş Çay, Fındık, Yem Bitkileri ve Diğer Ürünler
|10,00
|4,00
|14,00
|7
|Nadas
|6,00
|-
|6,00
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