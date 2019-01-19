2019 maaş farkları ne zaman yatacak?
Zamlı emekli maaş farkları için araştırmalar devam ediyor. Memur ve emekliler maaşlarını ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere zamlı alıyor. Öte yandan geçmiş altı aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor. Peki, 2019 maaş farkları ne zaman yatacak?
Emeklilerin maaş zammı üzerinde etkisi olan enflasyon yüzde 10.19 olarak açıklandı. Toplu sözleşme ile ele edilen yüzde 4’e enflasyondan kaynaklı yüzde 6.73’lik fark da eklendiğinde; memur ve emeklilere verilen toplam zam oranı yüzde 10.73 oldu. 2019 yılında emeklilerin alacakları zam oranlarının belli olmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de zam farklarının ödeneceği tarih oldu. Peki, 2019 maaş farkları ne zaman yatacak?
MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, tarih bilgisini geçtiğimiz günlerde vermişti. Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları, ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak'ta, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak'ta zamlı ödenecek." açıklamasında bulunmuştu.
EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR?
4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:
Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.
4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:
Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
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