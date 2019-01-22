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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.01.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

2019 enflasyon farkı ne zaman ödenecek? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

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2019 enflasyon farkı ne zaman ödenecek? Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve emeklilerin maaşlarına ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kere zam yapılıyor.  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, maaşlara yansıyacak zam farklarının ödeneceği tarih hakkında bilgi verdi. Peki, 2019 maaş farkları ne zaman ödenecek?

Milyonlarca emeklinin gözü maaşlarına yapılan enflasyon farkı zammının hesaplarına ödeneceği tarihte. 2019 yılında emeklilerin alacakları zam oranlarının netleşmesinin ardından araştırmalarına hız veren emekli vatandaşlar, 'Enflasyon farkı ne zaman ödenecek?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya dair bilgiler...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların aylıklarının ocak ayının 1'i ila 5'i arasında ödendiğini anımsattı.

Selçuk, bu kapsamdaki emeklilerin 1 Ocak 2019 itibarıyla aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık alınan banka ve PTT şubelerince 25 Ocak'ta ödeneceğini belirtti.

Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları, ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak'ta, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak'ta zamlı ödenecek." ifadesini kullandı.

EMEKLİ ZAMLARI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 10.69 oranında zam yapılacak. Böylece aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 468 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 379 liraya yükselecek.

İşte memur, esnaf, BAĞKUR ve SSK emeklisinin 2019 yılında alacağı maaşlar...

BAĞ-KUR Esnaf Emeklisi en düşük maaşı: 1690 lira

BAĞ-KUR Tarım emeklisi en düşük maaşı: 1189.71 lira

SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 öncesi) 1888 lira

SSK Emeklisi en düşük maaşı: (2000 sonrası) 1125.57 lira

Memur Emeklisi en düşük maaşı: 2379 lira

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