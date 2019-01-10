2019 LGS ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi
2019 LGS ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, binlerce öğrenci tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Ortaöğrenim öğrencileri, hayal ettikleri lisede okuyabilmek için çalışmalarını sürdürmeye devam ederken bir yandan da 2019 LGS tarihini araştırıyor. Peki, 2019 LGS ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi
Sekizinci sınıfta eğitim hayatına devam eden yüz binlerce öğrenci, 2019 LGS sınav tarihi araştırmalarına son zamanlarda hız verdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimiyle birlikte 2019 LGS sınavının yapılacağı tarih belli oldu. Peki, 2019 LGS ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi.
2019 LGS TARİHİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi. LGS'de sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatıldı. 50 soruluk sözel alanın süresi 75 dakika; 40 soruluk sayısal alanın süresi 80 dakika oldu.
ÇOKTAN SEÇMELİ 90 SORU
İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.
SAYISAL ALAN TESTİ SÜRESİ ARTIRILDI
Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.
ÖRNEK SORULAR YAYIMLANIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlanıyor. Kitapçıklarda, sayısal ve sözel testlerde yöneltilecek soruların sayısının yarısı kadar örnek soruya yer veriliyor.
HER AY YAYIMLANMAYA DEVAM EDECEK
Örnek soru kitapçıklarına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr/ adresli web sitesinden erişilebilecek. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek. Bakanlık tarafından örnek soru kitapçığının ilki 24 Ekim'de yayımlanmıştı.
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