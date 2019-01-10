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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.01.2019 - 19:17, Son Güncelleme:

2019 LGS ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi

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2019 LGS ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi

2019 LGS ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, binlerce öğrenci tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Ortaöğrenim öğrencileri, hayal ettikleri lisede okuyabilmek için çalışmalarını sürdürmeye devam ederken bir yandan da 2019 LGS tarihini araştırıyor. Peki, 2019 LGS ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi

Sekizinci sınıfta eğitim hayatına devam eden yüz binlerce öğrenci, 2019 LGS sınav tarihi araştırmalarına son zamanlarda hız verdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimiyle birlikte 2019 LGS sınavının yapılacağı tarih belli oldu. Peki, 2019 LGS ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihi.

2019 LGS TARİHİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi. LGS'de sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatıldı. 50 soruluk sözel alanın süresi 75 dakika; 40 soruluk sayısal alanın süresi 80 dakika oldu.

ÇOKTAN SEÇMELİ 90 SORU

İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

SAYISAL ALAN TESTİ SÜRESİ ARTIRILDI

Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

ÖRNEK SORULAR YAYIMLANIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlanıyor. Kitapçıklarda, sayısal ve sözel testlerde yöneltilecek soruların sayısının yarısı kadar örnek soruya yer veriliyor.

HER AY YAYIMLANMAYA DEVAM EDECEK

Örnek soru kitapçıklarına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr/ adresli web sitesinden erişilebilecek. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek. Bakanlık tarafından örnek soru kitapçığının ilki 24 Ekim'de yayımlanmıştı.

MEBden LGS için üçüncü örnek soru kitapçığı
MEB'den LGS için üçüncü örnek soru kitapçığı
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