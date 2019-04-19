2019 LGS ne zaman? | İşte LGS sınav takvimi
8. sınıf öğrencilerinin orta öğretime geçiş uygulamaları kapsamında gireceği Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) başvuru süresi geçtiğimiz günlerde son buldu. Sınav başvurularını tamamlayan adaylar bundan sonraki süreçte neler olacağını ve LGS sınav tarihi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, 2019 LGS ne zaman? İşte, LGS sınav takvimi ilgili bazı bilgiler....
Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uzatılan LGS başvuru tarihleri, 17 Nisan'da tamamlandı. Sınav başvurularını tamamlayan öğrenciler, LGS tarihine ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, binlerce adayın merakla beklediği LGS sınavı ne zaman? İşte, 2019 LGS ile ilgili merak edilenler.
2019 LGS HANGİ TARİHTE?
Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek. 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?
Kılavuzda yer alan takvime göre, sınav giriş belgeleri 22 Mayıs’ta açıklanacak. Sınavda, sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.
MEB'in yayımladığı kılavuza göre, öğrencilerin ter dökeceği LGS, 1 Haziran tarihinde İlk oturumu 09.30, ikinci oturumu ise 11.30 saatlerinde tamamlanacak. Sınavın sonuçları, ise 24 Haziran Pazartesi günü açıklanacak.
Merkezi Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecek.
SINAVDA KAÇ SORU YÖNELTİLECEK?
SÖZEL ALAN
Türkçe 20
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10
Yabancı Dil 10
Toplam 50
SAYISAL ALAN
Matematik 20
Fen Bilimleri 20
Toplam 40
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