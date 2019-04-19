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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 21:51, Son Güncelleme:

2019 LGS ne zaman? | İşte LGS sınav takvimi

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2019 LGS ne zaman? | İşte LGS sınav takvimi

8. sınıf öğrencilerinin orta öğretime geçiş uygulamaları kapsamında gireceği Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) başvuru süresi geçtiğimiz günlerde son buldu. Sınav başvurularını tamamlayan adaylar bundan sonraki süreçte neler olacağını ve LGS sınav tarihi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, 2019 LGS ne zaman? İşte, LGS sınav takvimi ilgili bazı bilgiler....

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uzatılan LGS başvuru tarihleri, 17 Nisan'da tamamlandı. Sınav başvurularını tamamlayan öğrenciler, LGS tarihine ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, binlerce adayın merakla beklediği LGS sınavı ne zaman? İşte, 2019 LGS ile ilgili merak edilenler.

2019 LGS HANGİ TARİHTE?

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek. 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

Kılavuzda yer alan takvime göre, sınav giriş belgeleri 22 Mayıs’ta açıklanacak. Sınavda, sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.

MEB'in yayımladığı kılavuza göre, öğrencilerin ter dökeceği LGS, 1 Haziran tarihinde İlk oturumu 09.30, ikinci oturumu ise 11.30 saatlerinde tamamlanacak. Sınavın sonuçları, ise 24 Haziran Pazartesi günü açıklanacak.

Merkezi Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecek.

SINAVDA KAÇ SORU YÖNELTİLECEK?

SÖZEL ALAN

Türkçe 20

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10

Yabancı Dil 10

Toplam 50

SAYISAL ALAN

Matematik 20

Fen Bilimleri 20

Toplam 40

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