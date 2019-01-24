2019 LGS ne zaman? İşte, LGS örnek soruları
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) örnek soruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. Bakanlık yetkilileri, öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan LGS örnek soru kitapçığı uygulamasına her ay devam edileceğini belirtti. Peki, LGS bu yıl ne zaman yapılacak?
Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan LGS’nin bu yılki tarihi için araştırmalar devam ediyor. İlk dönemi 18 Ocak 2018’de tamamlayan 8. Sınıf öğrencileri, bir yandan örnek LGS sorularıyla hazırlıklarını yaparken bir yandan da net tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2018-2019 sınav takvimiyle birlikte 2019 LGS yapılacağı tarih duyurulmuştu. Peki, 2019 LGS ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi. İki oturum olarak düzenlenecek LGS’nin soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.
SAYISAL ALAN SÜRESİ 20 DAKİKA UZATILDI
Bakanlığın bu yıl aldığı kararla LGS süresi 20 dakika uzatıldı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.
ÖRNEK SORULAR DEVAM EDECEK
Örnek soru kitapçıklarına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr/ adresli web sitesinden erişilebilecek. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek. Bakanlık tarafından örnek soru kitapçığının ilki 24 Ekim'de yayımlanmıştı.
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