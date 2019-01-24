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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

2019 LGS ne zaman? İşte, LGS örnek soruları

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2019 LGS ne zaman? İşte, LGS örnek soruları

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) örnek soruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. Bakanlık yetkilileri, öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan LGS örnek soru kitapçığı uygulamasına her ay devam edileceğini belirtti. Peki, LGS bu yıl ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan LGS’nin bu yılki tarihi için araştırmalar devam ediyor. İlk dönemi 18 Ocak 2018’de tamamlayan 8. Sınıf öğrencileri, bir yandan örnek LGS sorularıyla hazırlıklarını yaparken bir yandan da net tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2018-2019 sınav takvimiyle birlikte 2019 LGS yapılacağı tarih duyurulmuştu. Peki, 2019 LGS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi.  İki oturum olarak düzenlenecek LGS’nin soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

SAYISAL ALAN SÜRESİ 20 DAKİKA UZATILDI

Bakanlığın bu yıl aldığı kararla LGS süresi 20 dakika uzatıldı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

ÖRNEK SORULAR DEVAM EDECEK

Örnek soru kitapçıklarına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr/ adresli web sitesinden erişilebilecek. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek. Bakanlık tarafından örnek soru kitapçığının ilki 24 Ekim'de yayımlanmıştı.

 

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