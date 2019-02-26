2019 LGS başvuruları ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?
2019 LGS başvuruları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, güzel bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Sınav için hazırlıklarını sürdüren öğrencilerde gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, 2019 LGS başvuruları ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavının gerçekleşeceği tarihi yayımladı. Bakanlığın verdiği bilgiye göre sınav, 1 Haziran tarihinde tüm Türkiye'de gerçekleşecek. 8.Sınıf öğrencilerinin katılım göstereceği sınav iki bölümde uygulanacak ve toplamda 90 soru yer alacak.
Geçtiğimiz yıl 2 Haziran tarihinde yaptığı sınavın başvurularını 11-18 Nisan tarihinde alan bakanlık, bu sene sınav başvurularının alınacağı tarih hakkında bilgi vermedi.
ÖRNEK SORULAR YAYIMLANIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlanıyor. Kitapçıklarda, sayısal ve sözel testlerde yöneltilecek soruların sayısının yarısı kadar örnek soruya yer veriliyor.
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KAYIT BÖLGELERİ GÜNCELLENİYOR
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "LGS kapsamındaki liselere sınavsız yerleştirmede kayıt bölgeleri, hem yeni kurulan coğrafi bilgi sistemi hem de geçen sene karşılaşılan sorunları çözecek şekilde güncelleniyor. Bu amaçla her ili ayrı ayrı inceliyoruz. Bu süreçte her ilde yaşanan sorunlara yönelik çözümler geliştiriyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavsız yerleştirmede kayıt bölgelerini, yeni kurulan coğrafi bilgi sistemi doğrultusunda ve geçen yıl karşılaşılan sorunları çözecek şekilde güncelleme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Bakanlık olarak bir önceki yılın kayıt bölgelerini gözden geçirerek güncellemeler yapmak üzere tüm illerin milli eğitim il müdürleri ile birebir çalışmaya başladıklarını belirten Özer, bölgesel toplantıların ilkinin Marmara Bölgesi il müdürleriyle yapıldığını anlattı.
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